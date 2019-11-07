الدمام 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسالتقى محافظة بقيق محمد بن سعود المتحمي بمقر البلدية اليوم, مجموعة من طلاب كلية المجتمع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالأحساء، وذلك خلال زيارتهم الميدانية لمحافظة بقيق.ورحب المتحمي بالطلاب والوفد المرافق لهم من أعضاء هيئة التدريس بالكلية للمشاركة في الجولة الميدانية.وجرى خلال اللقاء استعراض استراتيجيات محافظة بقيق، وموقعها الاستراتيجية، وأهم المشروعات المقامة فيها، والمشروعات تحت الدراسة، وأهم الأهداف من المشروعات، إلى جانب أهمية هذه الدراسة في رفع مستوى الطلاب علمياً، وتعزيز الوطنية لديهم.// انتهى //15:20ت م0177