عام / سمو نائب أمير حائل يستقبل المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية في برنامج جودة الحياة
الخميس 1441/3/10 هـ الموافق 2019/11/07 م واس
حائل 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية في برنامج جودة الحياة مشعل الرشيد .
وقدم الرشيد خلال اللقاء عرضاً يوضح أهداف برنامج جودة الحياة وحالة التقدم في تحقيق المستهدفين في البرنامج ودوره في تنميه المناطق وخصوصاً منطقة حائل وسبل التعاون في المبادرات الحالية والمستقبلية .
وقدم شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على متابعتهما سير العمل في برامج الرؤية ومنها برنامج جودة الحياة .
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15:23ت م
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