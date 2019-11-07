حائل 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية في برنامج جودة الحياة مشعل الرشيد .وقدم الرشيد خلال اللقاء عرضاً يوضح أهداف برنامج جودة الحياة وحالة التقدم في تحقيق المستهدفين في البرنامج ودوره في تنميه المناطق وخصوصاً منطقة حائل وسبل التعاون في المبادرات الحالية والمستقبلية .وقدم شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على متابعتهما سير العمل في برامج الرؤية ومنها برنامج جودة الحياة .// انتهى //15:23ت م0179