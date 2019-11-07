عنيزة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسأنهت بلدية محافظة عنيزة استعداداتها لموسم أمطار هذا العام ، من خلال المسح والتنظيف الكامل والصيانة الشاملة لشبكة تصريف السيول ومجاري الشعاب والأودية في عنيزة.كما قامت الفرق الميدانية بتنظيف مناهل ومصائد السيول من الرواسب والمخلفات لكامل أحياء المحافظة، وعبارات وأنابيب شبكة السيول كاملة والتأكد من عمل أنابيب الشبكة ومضخات الدفع والعبارات الصندوقية والقنوات والمسايل وجاهزيتها لاستقبال الأمطار، إلى جانب تنظيف مجاري الشعاب والأودية وإزالة العوائق منها والمحافظة على حدودها وميولها الطولية.// انتهى //15:23ت م0180