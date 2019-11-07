الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واساستقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلّف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، مدير ديوان منظمة التعاون الإسلامي وكبير مستشاري معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عبدالله الطاير، وذلك في مقر مركز التحالف في الرياض.واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل فتح آفاق تعاون مشتركة بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومنظمة التعاون الإسلامي في سياق التبادل المعرفي فيما يخدم محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، كما تبادل الطرفان وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.واستمع الدكتور الطاير إلى شرح عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.وأكد اللواء المغيدي أن التحالف يسعى دائماً لإقامة شراكات استراتيجية مع منظمات وهيئات دولية باعتبارها ضرورية التي من شأنها أن تدعمَ الجهود المبذولة في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف دولياً.من جانبه أثنى الدكتور الطاير على الجهود التي يبذلها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، مؤكداً أهمية التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بمحاربة الإرهاب.يُذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المستمرة نحو تعزيز العلاقات مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة.// انتهى //15:24ت م0181