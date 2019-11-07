إسلام آباد 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم المدير العام للأركان العسكرية لحلف الأطلسي الجنرال هانس فيرنر فيرمان الذي يزور باكستان حالياً.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي الوضع الأمني في المنطقة والجهود المشتركة لدعم الأمن الإقليمي.وجدد الجنرال باجوه عزم باكستان على دعم الجهود الجارية لإحلال السلام الدائم في أفغانستان.من جانبه أشاد الجنرال هانس بجهود القوات المسلحة الباكستانية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.// انتهى //15:34ت م0184