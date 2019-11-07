الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسوقّعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم اتفاقية تعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا الأهلية لتعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحث العلمي والدراسات.ووقع الاتفاقية معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، ومدير جامعة الأعمال والتكنولوجيا الأهلية الأستاذ الدكتور أسامة أحمد جنادي، بحضور عدد من مسؤولي الجامعتين.وأوضح معالي مدير الجامعة أن هذا النوع من الاتفاقيات يوثق رؤى التعاون والأخوة والصداقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية، مشيراً إلى أن جامعة الأعمال من الجامعات الأهلية المتميزة التي تخدم الوطن وتُعد واحدة من أميز الجامعات الأهلية التي نفتخر .من جانبه عبر مدير جامعة الأعمال والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور أسامة أحمد جنادي عن سعادته بوجوده في هذا الصرح الكبير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبين أن الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات وستقدم الكثير من البرامج التطويرية والتي ستسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة منسوبي الجامعتين وخدمة المجتمع.// انتهى //16:31ت م0207