قلعة السراغنة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسأجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 20 عملية جراحية في الغدد الدرقية للمرضى من ذوي الدخل المحدود في مقر المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة المغربية، ليصل مجموع ما تم إنجازه إلى اليوم السادس 92 جراحة ضمن الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحة أورام الغدة الدرقية في المملكة المغربية، بالتعاون مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي.يذكر أن هذه الحملة تهدف لإجراء أكثر من 100 عملية استئصالية لأورام الغدة ويستفيد منها المرضى الأكثر احتياجًا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 60 سنة، انطلاقًا من واجب المملكة العربية السعودية الإنساني تجاه المحتاجين في العديد من الدول حول العالم، والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم دون تفرقة أو تمييز.//انتهى//16:38ت م0208