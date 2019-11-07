الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسوقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع ووزارة الموارد المائية في جمهورية سنغافورة في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية.جاء ذلك خلال استقبال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في مكتبه اليوم لمعالي وزير البيئة والموارد المائية بجمهورية سنغافورة ماساجوس ذوالكفلي، حيث بحثا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والمياه وإدارة النفايات.وتهدف المذكرة إلى تعميق العمل المشترك في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإمدادات المياه والمصادر البديلة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها، والأبحاث والدراسات المعنية بمجال الموارد المائية، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مجال حماية البيئة من خلال إدارة النفايات الصلبة، وجودة الحياة، ومكافحة التلوث، والتشريعات البيئية، والتوعية والتعليم البيئي.وسيعمل الطرفان بموجب هذه المذكرة على تكوين فريق عمل مشترك، لمتابعة الإجراءات اللازمة لتعزيز نقل التكنولوجيا في المجالات المعنية، وتنظيم ورش العمل المختصة، وتدريب وبناء قدرات الموظفين، وتبادل المعلومات في مجالات حماية البيئة والموارد المائية.وجاءت هذه المذكرة، سعياً من وزارة البيئة والمياه والزراعة ، لتوطيد العلاقات على أساس التكافؤ والمصلحة المشتركة، ولأهمية المحافظة على البيئة وإدارة الموارد المائية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.// انتهى //16:39ت م0209