جيزان 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة رياض الأطفال اليوم ، لقاءً مع قائدات مدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال بمشاركة إدارات الاختبارات والقبول والتخطيط المدرسي والإشراف التربوي وإدارة التجهيزات، بمقر القيادات بمدينة جيزان .وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم في مستهل اللقاء ثقتها بكفاءة قائدات مدارس رياض الأطفال ، موضحة أن مثل هذه اللقاءات تعد فرصة لتبادل الخبرات التربوية والتعليمية وتمثل فرصة لتجويد عملية التعلم وتحسين نواتج التعلم ، مشيرة إلى أن مراحلة الطفولة المبكرة تمثل أهمية كبرى في خطط الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، مضيفة أن الإدارة تسعى لتوفير الإمكانات اللازمة لتهيئة البيئة التعليمية الجاذبة .واستعرض اللقاء دور قائدة المدرسة في تهيئة البيئة الصفية المحفزة لمدارس الطفولة المبكرة وطرق تحسين البيئة المدرسية والتحديات التي تواجه القائدات في مراحل التسجيل والقبول وفتح الشواغر واقتراح الحلول المناسبة لها.وشهد اللقاء عدداً من أوراق العمل عن دور قائدة المدرسة في تهيئة البيئة المحفزة للطفولة المبكرة ، وآلية احتساب الشواغر في مرحلة رياض الأطفال ، وآلية التعامل مع نظام نور وحل عقبات النقل والإضافة ومنح الصلاحيات واجراءات تنظيم التسجيل، إلى جانب آليات التجهيزات المدرسية في مدارس الطفولة المبكرة .// انتهى //16:41ت م0210