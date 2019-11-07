الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واستشارك مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بركن "مسرح مكتبة الطفل ونادي كتاب الطفل"، في مبادرة "حكايا مسك 2019" بنسختها الرابعة، إحدى مبادرات مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض .وتسعى المكتبة من خلال مشاركتها ضمن أقسام وأركان فعالية مبادرة حكايا مسك للتعريف بخدمات وأنشطة مكتبة الطفل، التي تقام على مدار العام، والتعريف أيضًا بنادي كتاب الطفل وأهدافه وإنجازاته، كما تتيح للزوار الاشتراك الفوري لأطفالهم في النادي، أو الاشتراك الخيري لبعض فئات المجتمع كذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام والمدارس الحكومية في الأحياء المحتاجة، حيث يخدم النادي أربع فئات عمرية، الفئة الأولى :من 2 إلى 5 سنوات، والفئة الثانية من 6 إلى 8 سنوات، والفئة الثالثة من 9 إلى 12 سنة، والفئة الرابعة من 13 إلى 15 سنة، وتتمثل مشاركة مكتبة الطفل بتقديم باقة من العروض على مسرح حكايا تشتمل على مسرح العرائس وعرض القصص المرئية التي تهدف لتوسيع مدارك الطفل و مساعدته على فهم العالم الذي يعيش فيه والترفيه عنه ضمن إطار تربوي .ويعد نادي كتاب الطفل أحد المشاريع الثقافية غير الربحية الذي دشنتها مكتبة الملك عبدالعزيز، ويهتم بالطفل وتنميته وتثقيفه وتوسيع مداركه وتطوير قدراته العقلية، لتعزيز العلاقة بينه وبين الكتاب والتقريب بينهما ما أمكن، حيث تدرك إدارة المكتبة أن من أهم مسببات تعزيز هذه العلاقة هو إيصال الكتاب المناسب والمشوق إلى يد الطفل، ويقدم النادي خدمة توصيل الكتب للمشتركين إلى منازلهم داخل مدينة الرياض وإرسالها للمشتركين خارج المملكة وداخلها في جميع المدن عبر شركات التوصيل .وقد سخرت مكتبة الملك عبدالعزيز كل ما لديها من إمكانيات لتمكين الأطفال من الاستفادة من مشروع نادي كتاب الطفل الثقافي بتقديم أفضل الكتب العربية التي تفتح لهم أبواب الثقافة والمعرفة، وسهلت إجراءات الاشتراك من خلال الدخول لموقع المكتبة الإلكتروني وتعبئة الاستمارة المطلوبة .// انتهى //16:58ت م0214