الزرقاء 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات السوريين في مخيم الأزرق بمحافظة الزرقاء الأردنية، حيث جرى استهداف 2,655 طالبًا وطالبة ضمن المحطة الثانية التي جرى تنفيذها من خلال 4 مدارس.وجرى توزيع الحقائب المدرسية و الأدوات القرطاسية والأقلام و الأدوات الهندسية والفنية التي يحتاجها الطلبة من أبناء اللاجئين السوريين شاملا بذلك الفئات العمرية كافة من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية بمقاسات مختلفه تناسب الجميع، ويسير العمل على توزيع الحقائب والأدوات القرطاسية وفق الخطط التي جرى إعدادها مسبقاً بحيث تغطي التوزيعات ما يزيد عن 30 ألف طالب وطالبة من أبناء اللاجئين السوريين في الأردن بإذن الله.// انتهى //16:59ت م0215