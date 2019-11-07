كابل 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسنفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة الأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أفغانستان، مشروع دعم ورعاية ثلاث دور للأيتام في أفغانستان بتكلفة إجمالية بلغت 249 ألف دولار أمريكي .وجرى خلال المشروع توزيع 200.518 طنًا من المواد الغذائية، إضافة إلى 896 حقيبة مدرسية و896 حقيبة ملابس، استفاد منها 896 يتيمًا و184 معلمًا وموظفًا .وأشاد وزير العمل الأفغاني أنور سادات بهذا المشروع الحيوي الذي سوف يسهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأيتام في بلاده، مقدمًا شكره للمملكة ممثلة بالمركز على مساعداتها الإنسانية.كما ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم محمد الخالدي كلمة نوّه فيها بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، واصفًا المشروع بأنه أحد المبادرات الإنسانية المميزة التي تقدمها المملكة للدول الصديقة.الجدير بالذكر بأنه سوف يتم بموجب المشروع ترميم وصيانة ثلاثة دور للأيتام، وهي: دار الإمام مالك في كابل، ودار جلال آباد ودار الأرقم في ولاية كنر.//انتهى//17:01ت م0216