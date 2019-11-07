سيئون 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتسليم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان ومراكز الكلى بوادي وصحراء حضرموت، اليوم ، الدفعة السادسة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي.وأوضح مدير عام مكتب الصحة بوادي حضرموت الدكتور هاني خالد العمودي أن الدفعة تضم 3 آلاف و 78 جلسة استصفاء دموي لمراكز الكلى الثلاث بحضرموت " سيئون و القطن والمكلا "، مثمنًا تدخلات الأشقاء بالمملكة العربية السعودية لدعم تحسين الخدمات الطبية في ظل الأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن .و بلغ عدد مرضى الفشل الكلوي بوادي حضرموت حتى أكتوبر الماضي 320 مريضًا تقدم لهم قرابة 2.880 جلسة استصفاء دموي شهريًا.// انتهى //17:01ت م0217