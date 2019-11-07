اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مراكز الكلي بحضرموت الدفعة السادسة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي
الخميس 1441/3/10 هـ الموافق 2019/11/07 م واس
سيئون 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتسليم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان ومراكز الكلى بوادي وصحراء حضرموت، اليوم ، الدفعة السادسة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي.
وأوضح مدير عام مكتب الصحة بوادي حضرموت الدكتور هاني خالد العمودي أن الدفعة تضم 3 آلاف و 78 جلسة استصفاء دموي لمراكز الكلى الثلاث بحضرموت " سيئون و القطن والمكلا "، مثمنًا تدخلات الأشقاء بالمملكة العربية السعودية لدعم تحسين الخدمات الطبية في ظل الأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن .
و بلغ عدد مرضى الفشل الكلوي بوادي حضرموت حتى أكتوبر الماضي 320 مريضًا تقدم لهم قرابة 2.880 جلسة استصفاء دموي شهريًا.
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17:01ت م
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