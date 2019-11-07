جوبا 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسسلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 50 طنًا من التمور لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين في جمهورية جنوب السودان، وذلك في مقر برنامج الغذاء العالمي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان والسفير غير المقيم لدى جمهورية جنوب السودان علي بن حسن جعفر، ومندوب من وزارة المالية السعودية وعدد من المسؤولين، وفريق من المركز.ووقع مذكرة تسلم الشحنة من فريق المركز ممثّل برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان ماثيو هولينجوورث.وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الدول الشقيقة والصديقة.//انتهى//17:02ت م0219