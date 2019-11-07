عدن 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج الإمداد الدوائي في عدن أمس الأول أدوية ومستلزمات طبية تزن 84 طنًا و360 كيلوغرامًا لتوزيعها على عدد من المستشفيات في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.وأشاد محافظ الضالع اللواء علي مقبل، ومحافظ لحج اللواء أحمد عبدالله التركي بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في تعزيز الجانب الإنساني والتنموي ودعم القطاع الصحي اليمني.كما أثنى الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة أبين مهدي الحامد على الدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه المملكة عبر المركز لبلاده، معربًا عن ثقته بأن هذه الشحنات سوف تسهم في تحسين الخدمات الطبية بالمستشفيات المستهدفة.وقالت مدير عام البرنامج الدكتورة سعاد عبده ميسري إن مركز الملك سلمان للإغاثة يعد شريكًا لوزارة الصحة في تقديم المساعدات الطبية لليمن للخروج به إلى بر الأمان، حتى تتحسن الأوضاع الراهنة بإذن الله، مشيدة بالدور الذي يقوم به المركز في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة للجمهورية اليمنية، شاكرة الجهود التي يبذلها لمساعدة الشعب اليمني لتقديم رعاية طبية ملائمة للمواطنين اليمنيين.//انتهى//17:03ت م0220