الخليل 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة فلسطينيين من محافظتي بيت لحم و الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في المحافظتين بأن قوات الاحتلال اعتقلت أنس صلاح المساعيد وعمر المساعيد بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما في مخيم عايدة شمال بيت لحم.وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر محمود جواد الواوي من بلدة حلحول شمال الخليل في الضفة الغربية ، بعد أن دهمت منزله.// انتهى //17:25ت م0227