القاهرة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، على إثر عمليات شراء انتقائية لبعض الأسهم من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمصرية، في مقابل عمليات بيع لجني الأرباح من جانب المؤسسات العربية.وأظهرت البيانات الإحصائية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع، أن مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفع بنسبة 59ر0 % مع إغلاق التداول ليسجل 87ر14795 نقطة.كما حقق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" زيادة بنسبة 48ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 45ر547 نقطة، وبنفس النسبة زاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا لينهي الأسبوع عند مستوى 57ر1459 نقطة.وأوضحت البيانات الختامية للتداول أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حقق مكاسب قدرها 2ر4 مليارات جنيه ليصل إلى 3ر737 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 840 مليون جنيه.// انتهى //17:36ت م0230