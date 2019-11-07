الأحساء 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسنظمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء اليوم، برنامجًا بعنوان "معك نحو عمل آمن" ، وذلك بمقر الكلية.ويهدف البرنامج إلى توعية خريجات ومتدربات الكلية بالحقوق والواجبات التي ينبغي معرفتها للعاملين بالقطاع الخاص.وتناول البرنامج عقود العمل، واجبات الموظف وحقوقه، أنواع الأجور، وساعات العمل، ونظام الإجازات الرسمية والمستحقة للمرأة العاملة، والحقوق العامة في عقد العمل التي تعد سعياً من الوزارة للحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال وضمان التعريف بحقوق أطراف الإنتاج.وأوضحت منسقة التنسيق الوظيفي والتوجيه المهني هدى النعيم أن البرنامج يعد برنامجًا توعويًا توجيهيًا يثري المقبلات على العمل من خريجات الكلية بثقافة مهنية متنوعة تساعدهم مستقبلا على حل مشاكلهم الوظيفية،وكذلك نشر أخلاقيات العمل مما يساهم في زياده جاذبية العمل وتأهيل الشباب السعودي في دعم بناء المجتمع.// انتهى //17:38ت م0232