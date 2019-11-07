الدمام 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسنظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام اليوم، بالتعاون مع مستشفى القطيف المركزي برنامجًا توعويًا بعنوان " أمراض الدم الوراثية الاستقلابية وأمراض الدم الوراثية "، وذلك على مسرح المركز .وتضمن البرنامج إقامة محاضرتين الأول بعنوان "أمراض الدم الوراثية الاستقلابية"، قدمتها استشاري الأطفال و الوراثة الطبية الدكتورة روضة أحمد سنبل، تناولت عدة محاور منها : ما هو الاستقلاب أو الميتابوليزم و ما هي الأعراض التي تنبأ بوجود مرض استقلابي عند الطفل وكذلك طرق التشخيص و العلاج، وكان لمحور الفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة أهمية عند الحضور وفيه تم طرح الأسئلة والإجابة عليها.كما تناولت المحاضرة الثانية المعنونة بـ "أمراض الدم الوراثية"،التي قدمتها الدكتورة هناء حسن الجليح، أهمية الفحص المبكر ما قبل الزواج حيث هو العامل الأساسي لتقليل انتشار هذا الأمراض ، والتي كانت منتشرة في السنوات السابقة بسبب قلة وعي المجمتع و زواج الأقارب ، مما يعني حاجة المصابين بهذه الأمراض وأسرهم للتوعية الكافية للوقاية من الأمراض من خلال عدم تزاوج حاملي المرض أو المرضى، وأيضا للمصابين بالمرض لتقليل حدة الأعراض من خلال تناول الأغذية السليمة والإكثار من السوائل والدواء المناسب وتجنب الإجهاد.عقب ذلك اطلاع الحضور على المعرض والأركان المصاحبة والمتعلقة بأمراض الدم الوراثية.// انتهى //17:39ت م0233