لندن 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسدعت مجموعة الترويكا التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج أطراف النزاع في جنوب السودان إلى مواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار ومواصلة الحوار من أجل تحقيق السلام الدائم في البلاد.وجددت المجموعة في بيان اليوم نشرته الحكومة البريطانية التزامها تجاه دعم حكومة وشعب جنوب السودان، معربة عن ترحيبها بتعهد الحكومة والمعارضة في جوبا بمواصلة وقف إطلاق النار مع اقتراب موعد انتهاء أجل الفترة قبل الانتقالية يوم 12 نوفمبر المقبل.كما رحبت الترويكا باللقاء المرتقب بين الرئيس سيلفا كير وزعيم المعارضة الدكتور ريك مشار هذا الأسبوع لمناقشة العديد من القضايا العالقة معربة عن أملها في أن يصبح هذا اللقاء أكثر انتظاماً وأن يشمل جميع الموقعين على الاتفاق المنشود بشأن حل النزاع في جنوب السودان.// انتهى //18:04ت م0236