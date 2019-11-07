نجران 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واساختتمت الكلية التقنية بنجران أمس، دورات الأسبوع الثاني من برامج التدريب المجتمعي "أُتقِن" في التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، والأمن السيبراني ، ومبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية ، ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية.وأفاد المتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق، أن التسجيل مستمر في برامج التدريب المجتمعي "أُتقن" في مرحلته الخامسة من خلال الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa ، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ الدورات التدريبية خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، حيث ستكون مدة كل دورة تدريبية أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية ، مضيفا أنه جرى تقديم دعوة لعدد من أفراد المجتمع لزيارة البرنامج والاطلاع على آلية التدريب بالورش والمعامل والقاعات المنفذ بها.وأكد آل عتيق أن البرنامج يأتي انطلاقاً من دور المؤسسة في تأهيل المواطنين والإسهام في تنمية وتطوير الوعي التقني لديهم، تحقيقاً للمسئولية الاجتماعية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، واستثمار الإمكانيات المادية المتوفرة في الوحدات التدريبية لخدمة المجتمع.وأبان أن البرامج التدريبية المقدمة بالكلية التقنية بنجران بمرحلتها الخامسة هي في مجالات، مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية، ومبادئ صيانة السيارات، وصيانة الجوال والأمن السيبراني ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور.// انتهى //18:25ت م0241