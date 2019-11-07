الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسيقيم نادي الفروسية حفل سباقه الـ25 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام (2019/2020م) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في الرياض غدًا الجمعة على مساهمة وهدية نادي الفروسية ( جائزة مالية ) .وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط ، السادس منها علىجائزة نادي الفروسية التقديرية للخيل المستوردة مفتوح الدرجات ومسافته 1600م ، فيما خصص الشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسية ( جائزة مالية ) إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 1800م ، أما العاشر على هدية نادي الفروسية ( جائزة مالية ) إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 1600م .// انتهى //19:19ت م0259