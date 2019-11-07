ينبع 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسدشنت مديرة مكتب شمال ينبع نوف القحطاني اليوم, معملاً للتربية الأسرية في ابتدائية خديجة بنت خويلد بينبع البحر , بهدف تهيئة البيئة الصفية الغنية بالحوافز المعنوية والممارسات المهنية المتنوعة والمحفزة على التعلم وتجويد العملية التعليمية داخل المعمل.وأشادت القحطاني بالجهود المبذولة من قبل فريق عمل المدرسة ومشرفات التربية الأسرية المتميزة ودعمهن لمعلمات التربية الأسرية ، وذلك في سبيل تهيئة بيئة جاذبة للتعلم تتسم بروح الترفيه والمتعة أثناء الحصص الدراسية.وأضافت القحطاني أن الجميع يسعى من خلال هذه المبادرات إلى تشجيع الاهتمام بالبيئة التعليمية والممارسات التربوية وتحفيز الإبداعات الكامنة في الميدان التربوي لمواكبة التحول الوطني، وتأهيل الطالبات للتقديم في المسابقات والجوائز على مستوى المحافظة والمملكة والوطن العربي.// انتهى //19:41ت م0262