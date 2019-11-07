الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم ، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة السيد سايمون كوليس، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعم فرص التعاون في مجالات التدريب والبحث العلمي والتبادل المعرفي مع الجامعات البريطانية العريقة والإستفادة من الخبرات المشتركة بين مؤسسات التعليم.حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، ووكيل الوزارة للتعليم الدكتور محمد المقبل، ووكيل الوزارة للابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي، ومستشار وكالة الوزارة للتعاون الدولي الدكتور عبدالله الحيدري، والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات صالح الثبيتي.كما حضره من الجانب البريطاني نائبة مدير المجلس الثقافي البريطاني اماندا انجرام، ومديرة المشاريع جسيكا كلارك .// انتهى //19:44ت م0264