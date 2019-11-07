عدن 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم، سفراء مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى بلاده.وثمّن "الحضرمي"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، الجهود الحثيثة للمملكة في توقيع اتفاق الرياض الذي سيسهم في توحيد الصف الوطني ضد المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.وأكد المسؤول اليمني أن هذا الاتفاق يعزز الثوابت الوطنية وعلى رأسها أمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية، مشيدًا بالموقف الدولي الداعم لاتفاق الرياض الذي برز من خلال البيانات الصادرة عن الدول الشقيقة والصديقة ومجلس الأمن، التي ثمنت الاتفاق وعدته خطوة إيجابية في تحقيق السلام الدائم في اليمن.// انتهى //19:44ت م0265