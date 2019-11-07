أبوظبي 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم, اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب وإمكانات تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة, إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //19:45ت م0266