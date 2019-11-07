طرابلس 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم، مندوب ليبيا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي كمال دهان بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.وعرض كمال دهان مندوب ليبيا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، خلال الاجتماع الخطوات التي قامت بها الأمانة العامة للمنظمة دعما للجهود الساعية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.ونقل دهان خلال الاجتماع للسراج دعم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد لحكومة الوفاق الوطني، وتأكيده أن الأزمة الليبية لاتحل عسكريا.// انتهى //19:46ت م0267