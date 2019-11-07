ينبع 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسعقدت غرفة ينبع اليوم اجتماعاً تحضيرياً مع الجهات ذات الصلة بريادة الأعمال في القطاعين العام والخاص, لمناقشة الأنشطة والفعاليات المزمع إقامتها بمحافظة ينبع خلال الفترة 18 إلى 24 نوفمبر الجاري.وأشار رئيس غرفة ينبع مراد علي العروي خلال الاجتماع إلى أن غرفة ينبع تحرص على تفعيل التعاون المشترك بينها وبين جميع الجهات ذات الصلة بريادة الأعمال في القطاعين العام والخاص بأفضل صورة ممكنة، وأن دعوة الغرفة لعقد هذا الاجتماع جاءت بإطار خطتها لدعم رواد ورائدات الأعمال, بهدف توحيد الجهود وبحث الاستعدادات والفعاليات التي ستقام خلال هذا الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لهذا العام وخدمة رواد الأعمال من أبناء المحافظة وخلق فرص استثمارية جديدة تتفق مع طموحاتهم وقدراتهم الإبداعية دعماً لرؤية المملكة نحو اقتصاد مزدهر.وتطرق إلى دعم وتمكين مجتمع ريادة الأعمال في المحافظة عن طريق جمع الهيئات والمؤسسات المهتمة بمجال ريادة الأعمال والتعاون معها لتوفير مجموعة من الأنشطة وورش العمل والندوات التوعوية والدورات التدريبية والإرشادية والفعاليات المختلفة لإيجاد بيئة تسهم في تعارف رواد الأعمال ببعضهم وتبادل المعرفة والخبرات المختلفة فيما بينهم.كما تناول الاجتماع توحيد الجهود والعمل الجماعي المنظم لجميع الجهات, واتفق على إعداد خطة زمنية للفعاليات التي ستطرحها كل جهة على مسارين مسائي وصباحي ترتكز على تعزيز ثقافة العمل الحر والتوعية بريادة الأعمال، وإبراز المشاركات تحت مظلة موحدة تحمل عنوان "أسبوع ريادة الأعمال العالمي بينبع" وبالصورة التي تظهر التعاون المشترك والجهود الموحدة.// انتهى //19:52ت م0268