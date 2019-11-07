الرباط 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسوقع مجلس النواب المغربي ونظيره البحريني، اليوم بالرباط، على مذكرة تفاهم تستهدف تطوير التعاون البرلماني المشترك.تهدف المذكرة إلى زيادة التعاون المؤسساتي بين السلطات التشريعية في كلا البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات لتحقيق شراكة برلمانية فاعلة.وقع الاتفاقية عن جانب المغرب رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وعن جانب البحرين رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبد الله زينل.// انتهى //19:52ت م0269