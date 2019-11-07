اجتماعي / سجون منطقة مكة المكرمة تحتفل بزفاف أحد نزلائها بإصلاحية جدة// للصحف //
الخميس 1441/3/10 هـ الموافق 2019/11/07 م واس
جدة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس
احتفلت سجون منطقة مكة المكرمة مساء أمس بحفل زفاف أحد نزلائها السعوديين وذلك في البيت العائلي بإصلاحية جدة.
وقال مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش , إن مثل هذه المناسبات تتم في إطار برامج إصلاح وتأهيل النزيل أو النزيلة لبدء حياة جديدة , مشيراً إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم عقد قران إحدى النزيلات على أحد المواطنين , وعُمل لهم مناسبة بسجن النساء بجدة.
من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لإصلاحية جدة المقدم محمد بن عبدالله أبو حيمد , أن النزيل عقد قرانه قبل نحو ثلاثة أشهر بمواطنة داخل الإصلاحية، مبينا أنهم سخّروا جميع الإمكانيات المتاحة لإتمام المراسم بما يليق بها، وتجهيز أحد أجنحة البيت العائلي ليتناسب مع تلك المناسبة.
// للصحف // // انتهى //
19:53ت م
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