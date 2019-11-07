المنامة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسعُقد في العاصمة البحرينية المنامة المؤتمر الحادي عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، خلال يومي 6 و 7 نوفمبر الحالي ، وكان موضوع المؤتمر عن "سبل تطوير السياسات التعليمية وتعزيز دورها في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة" تحت عنوان "السياسات التعليمية في الوطن العربي ودورها في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، التعليم 2030"، بالإضافة إلى موضوعات داعمة مثل تطوير منظومة التقويم التربوي وتنمية الموارد التعليمية المفتوحة وتداولها واستخدامها، وتعزيز منزلة القيم العربية في المناهج والممارسات التعليمية.وتزامن انعقاد المؤتمر مع احتفاء مملكة البحرين بمرور مائة عام على بدء التعليم النظامي في البحرين، حيث حضر المشاركون في المؤتمر الحفل الطلابي "البحرين أولا", بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين, فيما شارك مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي ممثلًا بمعالي المدير العام الدكتور علي عبدالخالق القرني, الذي ألقى كلمة في المؤتمر أكد فيها أن المكتب يتواصل باستمرار مع وزراء التربية والتعليم العرب ويزودهم بمخرجات اجتماعات اللجنة التوجيهية العليا في اليونيسكو الخاصة بالهدف الرابع بصفة المكتب عضواً في هذه اللجنة ممثلاً للمجموعة العربية.وقدم المكتب ورقة عمل للمؤتمر عن تعزيز البعد العربي في مناهج التعليم.وأشار الدكتور القرني إلى أهمية هذا المؤتمر كونه يجمع مسيري التعليم في العالم العربي ويتيح لهم فرصة الحوار حول تقوية العمل المشترك المرتبط بتحقيق الهدف الانمائي الرابع والاتفاق على خارطة طريق يمكن أن يتحقق للتعليم العربي من خلالها الإسهام بقوة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.تجدر الاشارة إلى أن هذا المؤتمر أقيم برعاية سامية من صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين, ونظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الأليكسو" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالبحرين.// انتهى //19:55ت م0272