الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واساختتمت اليوم دورة مدربي السباحة المتقدمة بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني ومدير ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام خالد الحمين، واستمرت لمدة خمسة أيام.وألقى المحاضر الدولي الأمريكي سكولفز جينيديوس الدورة على 14 مدربا سعوديا وأربعة مدربين من مملكة البحرين الشقيقة، حيث شهدت الدورة شرح جميع تفاصيل التدريب والتعامل مع جميع المسافات والفئات السنية المختلفة.// انتهى //19:55ت م0273