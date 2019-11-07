رياضي / اختتام دورة مدربي السباحة المتقدمة في الدمام
الخميس 1441/3/10 هـ الموافق 2019/11/07 م واس
الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس
اختتمت اليوم دورة مدربي السباحة المتقدمة بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني ومدير ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام خالد الحمين، واستمرت لمدة خمسة أيام.
وألقى المحاضر الدولي الأمريكي سكولفز جينيديوس الدورة على 14 مدربا سعوديا وأربعة مدربين من مملكة البحرين الشقيقة، حيث شهدت الدورة شرح جميع تفاصيل التدريب والتعامل مع جميع المسافات والفئات السنية المختلفة.
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19:55ت م
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