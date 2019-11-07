تونس 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسرحبت الهيئة العربية للطاقة الذرية بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.وأعربت في بيان لها عن أملها في أن يكون الاتفاق خطوة نحو تعزيز الاستقرار والأمن والحفاظ على وحدة اليمن.وأشادت الهيئة بالجهود الخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، وسعيهما وحرصهما على الحفاظ على المصالح العربية والإسلامية.// انتهى //20:32ت م0281