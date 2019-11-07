لندن 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واستسببت فيضانات وأمطار غزيرة اليوم في عرقلة حركة السير والمواصلات في أجزاء واسعة من شمال إنجلترا.وأصدر مكتب الأرصاد الجوي 42 تحذيرًا من فيضانات في مقاطعتي يوركشير وديربيشير وذلك نسبة لتوقع استمرار هطول الأمطار بمعدلات غزيرة حتى يوم غد.ونقلت وسائل الإعلام المحلية تقارير عن عرقلة حركة القطارات في مقاطعات ديربيشير وجيشير ولانكاستر ومانشستر وفي مناطق جنوب وغرب يوركشير.// انتهى //20:32ت م0282