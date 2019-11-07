مدريد 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسيملك فريق ريال سوسييداد فرصة الانفراد بالصدارة مؤقتا عندما يستضيف ليغانيس غدا الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.وكان ريال سوسييداد المستفيد الأكبر من المرحلة الماضية كونه الفريق الوحيد الذي استفاد من الخسارة المفاجئة لبرشلونة حامل اللقب أمام مضيفه ليفانتي 1-3، ولحق به إلى الصدارة، وذلك بفوزه على مضيفه غرناطة 2-1.ويتخلف ريال سوسييداد بفارق الأهداف خلف برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد الذي كان تعادل سلبيا أمام ضيفه ريال بيتيس.ويسعى فريق برشلونة بعد غد السبت إلى مصالحة جماهيره والعودة إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في المباراتين الأخيرتين، حيث قدم مستوى مخيبا وخسر أمام ليفانتي 1-3، ثم تعادل سلبيا أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا ، فيما سيحاول ريال مدريد يوم السبت استعادة التوازن بعد إهداره فرصة انتزاع الصدارة من برشلونة بتعادله مع ريال بيتيس .ويلعب الأحد القادم فريق أتلتيكو مدريد الرابع بفارق الذي يفرق بنقطة عن ثلاثي الصدارة عندما يواجه ضيفه إسبانيول، وكذلك دربي الأندلس بين ريال بيتيس واشبيلية.ويلعب بعد غد السبت ألافيس مع بلد الوليد، وفالنسيا مع غرناطة، والأحد ريال مايوركا مع فياريال، وأتلتيك بلباو مع ليفانتي، وخيتافي مع أوساسونا.// انتهى //20:36ت م0283