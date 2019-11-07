الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسنظم مركز التنمية الأسرية "ألفة" التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن أمس دورة بعنوان " إدارة الذات " للجنسين قدمها المدرب يوسف الدهمشي بحضور ٩٠ مستفيداً ومستفيدة وذلك بمقر المركز بالمحافظة.وأوضح مدير العلاقات والإعلام بالمركز نايف الشريهي أن محاور الدورة تناولت مهارات توكيد الذات وطرق الاتصال الذاتي وحاجات الذات وبناء الوعي الذاتي ومصادر بناء الذات، مضيفا أن الدورة مجانية، وتأتي ضمن أهداف المركز للاهتمام بالأسرة والمجتمع وتطوير الذات، ويمنح من خلالها المشاركين شهادة حضور معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //20:46ت م0284