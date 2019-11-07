الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسأكد مدرب فريق الشباب السعودي لكرة القدم خورخي ألميرون أن فريقه تنتظره غدا الجمعة مباراة مهمة في بطولة كبيرة في إياب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، ويجب علينا أن نقدم مستوى مميزاً .وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة بأنه سيواجه شباب الأردن الأردني وهو فريق قوي وجيد الأداء، لكننا سنعمل على حجز بطاقة التأهل من الأردن ، مشيراً إلى أنهخلال الحصة التدريبية الأخيرة سيتعرف على اللاعبين الأكثر جاهزية لخوض مواجهة الغد.// انتهى //20:47ت م0285