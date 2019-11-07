الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسحقق المنتخب السعودي الجامعي لكرة القدم صالات، المركز الثالث في البطولة العربية الجامعية لكرة القدم صالات (بطولة عام التسامح) التي نظمها الاتحاد العربي للرياضة الجامعية بالعاصمة الإماراتية في أبوظبي بمشاركة 13 دولة عربية، بعد تغلبه اليوم على منتخب جامعات لبنان بنتيجة 4 أهداف دون رد في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.وهنأ رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني الجميع بهذا الإنجاز ، مشيدًا بما قدمه الجهاز الفني والإداري واللاعبون من جهود أثمرت - ولله الحمد - عن تحقيق المركز الثالث في البطولة التي شهدت منافسة قوية بين منتخبات مشاركة تضم نجومًا متميزة على مستوى اللعبة في العالم العربي .وقدم الدكتور المزيني شكره وتقديره للاتحاد العربي للرياضة الجامعية ولدولة الإمارات العربية المتحدة على حسن التنظيم والاستضافة للبطولة، التي استمرت من 29 أكتوبر وتختتم في 9 نوفمبر.// انتهى //20:49ت م0288