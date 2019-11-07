عمّان 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم في عمّان نائب رئيس الوزراء وزير خارجية سلوفينيا ميرو سيرار، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل زيادة التعاون بين البلدين، واستعراض التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.كما التقى الصفدي وفدًا من لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة والمستجدات الإقليمية.// انتهى //21:05ت م0291