تبوك 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واستنطلق غداً المرحلة الثالثة لرالي العُلا نيوم, وهي مرحلة الانتقال من العُلا إلى نيوم بطول 231 كيلومترا وتبدأ من "أبو القزاز" وتنتهي في "العمود".وتأتي المرحلة استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية، من مسيرة هذا الرالي, حيث يواصل السائق السعودي ياسر بن سعيدان "ميني"، صدارة الرالي وتقدم السائق يزيد بن مُحمَّد الراجحي للمركز الثاني وتراجع السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي "بيجو" للمركز الثالث, وظل السائق الإسباني فِرناندو ألونسو "تويوتا" مُحافظًا على المركز الرابع في الترتيب العام.وفي فئة الدرّاجات النارية العادية، يواصل الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم "كاي تي أم" تصدُّره لترتيب هذه الفئة، وفي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كواد"، استمر الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخُليفي بتصدُّر هذه الفئة.ويشكل هذا الرالي الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة.// انتهى //21:13ت م0292