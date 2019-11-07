أبوظبي 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي، وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون لدى جنوب أفريقيا ناليدي باندور التي تزور الإمارات حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين, إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:21ت م0293