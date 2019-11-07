القاهرة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يزور مصر حاليًا.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة التدخلات الخارجية.وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي في تصريح اليوم إلى تشديد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي.من جانبه ثمن ملك البحرين الدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن القضايا والمصالح العربية، وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.// انتهى //21:43ت م0294