بيروت 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسأدانت لبنان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقرار 1701 والخروقات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية.وأوضح بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم أن اجتماعًا ثلاثيًا عقد اليوم في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو دل كول بحضور منسق الحكومة لدى قوات الأمم المتحدة المؤقتة العميد الركن حسيب عبدو على رأس وفد من ضباط الجيش اللبناني، أدان فيه الجانب اللبناني الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقرار 1701 ، كما تم استعراض الخروقات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا، خصوصًا في ما يتعلق بالخرق الأخير في منطقة الوزاني.وجدد البيان الالتزام بالقرار 1701 بجميع مدرجاته، كما طالب الجانب اللبناني بانسحاب العدو الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر، مذكرًا بالبقعة B1 المحتلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى العمل على استعادة لبنان حقوقه البحرية".// انتهى //21:51ت م0295