عدن 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسالتقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في "اتفاق الرياض".وأشاد الرئيس هادي وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بالجهود التي بذلت في سبيل إخراج هذا الاتفاق إلى حيز الوجود بدعم وإشراف مباشر من المملكة العربية السعودية.وثمّن دعم ومساندة تحالف دعم الشرعية في اليمن لإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكداً على أهمية المضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله للوصول إلى حالة الاستقرار التي ينشدها أبناء المحافظات الجنوبية وفي الوطن بشكل عام.// انتهى //21:53ت م0297