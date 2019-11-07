وادي الدواسر 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسأطلق محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك أمس برنامج " كن إيجابياً " بمبنى ثانوية بدر بحضور مدير تعليم المحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري وعددٍ من رؤساء الدوائر الحكومية ومنسوبي التعليم.وأوضح مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عايض آل مجلي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي والقيم التي تهذب سلوك الفرد، وأنه سيتم تفعيله في جميع مدارس المحافظة طوال العام الدراسي الحالي.واطلع المحافظ والحضور على المعرض الذي أقيم بالمناسبة، ووقف على الورش التدريبية التي تناقش عدة محاور من أهمها التوعية بأضرار المخدرات والتدخين وأهمية الصلاة والمواطنة الصالحة والمحافظة على الممتلكات وبر الوالدين .ثمن المحافظ خلال جولته على فعاليات البرنامج للإدارة اهتمامها بالمبادرات التي تُعنى بتوعية الطلاب وتثقيفهم .// انتهى //22:38ت م0302