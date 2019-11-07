الجزائر 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسجدد نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح على مرافقة الجيش السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تأدية مهامها، من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة خلال شهر ديسمبر القادم خاصة من الجانب الأمني.وأكد قايد صالح في كلمة له اليوم خلال افتتاح ندوة بعنوان " دور ومكانة الجيش في المجتمع" أن الشعب الجزائري هو الوحيد الذي سيختار بكل حرية وشفافية ونزاهة الرئيس الذي سيقود البلاد، لتشق طريقها وفق المسار الصحيح نحو وجهتها المأمولة ومكانتها الطبيعية والحقيقية التي يجب أن تتبوأها، مشددًا على أن العلاقة المتأصلة والقائمة على الثقة والصدق بين الجيش والشعب، أسهمت اليوم كثيرًا في تفاعل الجهود وتضافرها، ووضعت الجزائر على السكة الصحيحة والوجهة السليمة لتجاوز المرحلة الراهنة والمرور بالبلاد إلى بر الأمان.// انتهى //23:15ت م0306