واشنطن 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسارتفعت أسعار النفط اليوم وسط تلميحات جديدة من الصين على إحراز تقدم حول اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، مما عوّض أثر الضغوط الناتجة عن زيادة ضخمة في مخزونات الخام الأمريكية.وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا مقداره 33 سنتًا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 62.07 دولارًا للبرميل، بعد أن تحدد سعر التسوية على انخفاض 1.22 دولار للبرميل أو نحو اثنين بالمئة أمس الأربعاء.وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 37 سنتًا أو 0.7 بالمئة عن الإغلاق السابق لتصل إلى 56.72 دولارًا للبرميل، فيما كان سعر التسوية منخفضًا 88 سنتًا أو 1.54 بالمئة في الجلسة السابقة.// انتهى //23:30ت م0309