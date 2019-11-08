جيزان 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسانطلقت اليوم بطولة المناطق الجنوبية لألعاب القوى للإعاقة الحركية والذهنية التي يستضيفها مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان بإشراف وكالة الشؤون الرياضية بالهيئة واللجنة البارالمبية السعودية ، بحضور مدير مكتب الهيئة بجازان إبراهيم بن يحيى الرياني ورئيس لجنة الحكام باللجنة البارالمبية عادل الجدعان.واحتضن مضمار مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان منافسات البطولة بمشاركة أندية أبها ونجران والباحة وجازان ، حيث شملت المنافسات سباقات 100 متر و400 متر و800 متر و1500 متر ، إلى جانب ألعاب رمي القرص والجلة والصولجان والرمح والوثب الطويل .يُذكر أن منافسات البطولة تختتم غدًا ، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لبطولة المملكة .// انتهى //00:15ت م0312