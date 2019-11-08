عدن 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسدعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثه في اليمن عبدالرقيب فتح المنظمات الدولية إلى تكثيف التدخل الإنساني في الساحل الغربي.وعبّر فتح وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، المستشفيات ومخازن الأدوية في مديرية المخا بمحافظة تعز والتي راح ضحيتها عدد من الضحايا.وأوضح الوزير اليمني أن استهداف الحوثي لمديرية المخا تسبب في تدمير كبير في منشأة صحية تابعة لمنظمة أطباء بلاحدود، وتدمير مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للمستشفى، واستهدافها المتكرر النازحين والمرافق المدنية والخدمية التي تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ووضع حد واضح لهذه الجرائم الإرهابية.وشدد على ضرورة التدخل السريع والعاجل لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في توفير الحماية للمنظمات الإنسانية واتخاذ أساليب رادعة ضد المليشيات الانقلابية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.// انتهى //00:38ت م0314