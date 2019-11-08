الرباط 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسأجرى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم بالرباط مباحثات مع رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل، التي تزور المغرب حاليًا على رأس وفد أعضاء مجلس النواب.وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق المستمر للبلدين في المحافل الدولية.كما جدد الطرفان التأكيد على جودة الأواصر الأخوية التي تربط بين البلدين، وأعربا عن تطلع البلدين لتوسيع دائرة التعاون الثنائي، والعمل على التفعيل الأمثل لاتفاقيات التعاون، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات المثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.// انتهى //00:41ت م0315